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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ложная угроза: Обнаружен муляж взрывного устройства под Минском Угроза оказалась ложной, жизни людей вне опасности. Муляж взрывного устройства обнаружен под Минском. Информация о подозрительном предмете поступила в милицию...

Угроза оказалась ложной, жизни людей вне опасности. Муляж взрывного устройства обнаружен под Минском. Информация о подозрительном предмете поступила в милицию накануне днем. На съезде с трассы М6 в сторону Тарасово был найден привязанный к дереву предмет, внешне похожий на бомбу. Он был закреплен рядом с бело-красной тканью. На место незамедлительно выехали саперы Внутренних войск.