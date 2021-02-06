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Ложная угроза: Обнаружен муляж взрывного устройства под Минском
06.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУгроза оказалась ложной, жизни людей вне опасности. Муляж взрывного устройства обнаружен под Минском. Информация о подозрительном предмете поступила в милицию накануне днем. На съезде с трассы М6 в сторону Тарасово был найден привязанный к дереву предмет, внешне похожий на бомбу. Он был закреплен рядом с бело-красной тканью. На место незамедлительно выехали саперы Внутренних войск.
Николай Максимович, замначальника МОБ УВД Минского облисполкома: "Вблизи населенного пункта возле оживленной трассы на дереве на высоте 15 метров закреплен предмет, внешне схожий с взрывным устройством. Рядом с предметом закреплено полотно бело-красно-белого цвета. Саперно-пиротехнической группой установлено, что предмет - муляж взрывного устройства. Проводится проверка".
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Угроза оказалась ложной, жизни людей вне опасности. Муляж взрывного устройства обнаружен под Минском. Информация о подозрительном предмете поступила в милицию...
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