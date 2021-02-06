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Белорусский союз женщин подводит итоги работы за пятилетку

06.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты Белорусский союз женщин проводит республиканскую отчетно-выборную конференцию. На повестке дня  итоги работы за пятилетку, а также планы и перспективы. Основная цель на будущее   - объединить женщин с активной гражданской позицией и помочь реализовать свои идеи. В приоритете  работа над развитием женского предпринимательства, что посодействует конкурентоспособности женщин на рынке труда. 

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Это особенно важно для жительниц малых городов и сельской местности. В ходе мероприятия в Минской городской ратуше на будущий срок председателем общественного объединения избрана Елена Богдан. Установлены и члены президиума. Самая массовая женская организация нашей страны, которая объединяет 140 тысяч участниц, в этом году отметит 30-летие.

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В эти минуты Белорусский союз женщин проводит республиканскую отчетно-выборную конференцию. На повестке дня  итоги работы за пятилетку, а также планы и...
 
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