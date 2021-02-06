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На будущий срок председателем общественного объединения избрана Елена Богдан

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский союз женщин подводит итоги работы за пятилетку В эти минуты Белорусский союз женщин проводит республиканскую отчетно-выборную конференцию. На повестке дня итоги работы за пятилетку, а также планы и...

В эти минуты Белорусский союз женщин проводит республиканскую отчетно-выборную конференцию. На повестке дня итоги работы за пятилетку, а также планы и перспективы. Основная цель на будущее - объединить женщин с активной гражданской позицией и помочь реализовать свои идеи. В приоритете работа над развитием женского предпринимательства, что посодействует конкурентоспособности женщин на рынке труда.Это особенно важно для жительниц малых городов и сельской местности. В ходе мероприятия в Минской городской ратуше на будущий срок председателем общественного объединения избрана Елена Богдан. Установлены и члены президиума. Самая массовая женская организация нашей страны, которая объединяет 140 тысяч участниц, в этом году отметит 30-летие.