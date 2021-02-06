Источник материала: БT

А. Лукашенко назван самым популярным иностранным лидером в Украине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е.Шевченко высказался о нападениях на журналистов и о закрытии телеканалов Такое положение дел, мягко говоря, не устраивает украинцев. Люди устали от беззакония на улицах. Яркий пример - атака телеканала "НАШ" радикалами из правого...

Такое положение дел, мягко говоря, не устраивает украинцев. Люди устали от беззакония на улицах. Яркий пример - атака телеканала "НАШ" радикалами из правого сектора. Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко высказался о нападениях на журналистов и о закрытии телеканалов. А также посоветовал лучше думать, когда выбираешь лидера.Жители Украины, напомним, уже больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему. И. Об этом говорят данные последнего опроса Киевского международного института социологии. Результаты публикуют не только украинские, но и российские издания. 36 % украинцев доверяют белорусскому президенту.