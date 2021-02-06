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Е.Шевченко высказался о нападениях на журналистов и о закрытии телеканалов
06.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакое положение дел, мягко говоря, не устраивает украинцев. Люди устали от беззакония на улицах. Яркий пример - атака телеканала "НАШ" радикалами из правого сектора. Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко высказался о нападениях на журналистов и о закрытии телеканалов. А также посоветовал лучше думать, когда выбираешь лидера.
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Такое положение дел, мягко говоря, не устраивает украинцев. Люди устали от беззакония на улицах. Яркий пример - атака телеканала "НАШ" радикалами из правого...
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