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Е.Шевченко высказался о нападениях на журналистов и о закрытии телеканалов

06.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое положение дел, мягко говоря, не устраивает украинцев. Люди устали от беззакония на улицах. Яркий пример -  атака телеканала "НАШ" радикалами из правого сектора. Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко высказался о нападениях на журналистов и о закрытии телеканалов. А также посоветовал лучше думать, когда выбираешь лидера. 

А. Лукашенко назван самым популярным иностранным лидером в Украине 


Жители Украины, напомним,  уже больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему. И самый популярный президент у украинцев - Александр Лукашенко. Об этом говорят данные последнего опроса Киевского международного института социологии. Результаты публикуют не только украинские, но и российские издания. 36 % украинцев доверяют белорусскому президенту.  

 
 
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Такое положение дел, мягко говоря, не устраивает украинцев. Люди устали от беззакония на улицах. Яркий пример -  атака телеканала "НАШ" радикалами из правого...
 
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