ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске рыбак провалился под лед, пришлось вызывать МЧС

06.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске работники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед, сообщают в ведомстве. У мужчины общее переохлаждение, его доставили в больницу.


Фото МЧС

В МЧС сообщают, что про тонущего рыбака в 10.47 сообщил очевидец. К месту происшествия первым прибыл расчет аварийно-спасательной части МЧС.


Фото очевидца

«В 20 метрах от берега на глубине около 2,5 м в воде находился рыбак. До прибытия спасателей на плаву ему помогал удерживаться очевидец при помощи деревянных брусьев», — рассказывают в МЧС.

Старший пожарный в гидрокостюме прыгнул в воду к тонущему, а пожарный помогал ему обвязать пострадавшего веревкой. Они вытащили мужчину на лед. В это время на берегу коллег страховал старший пожарный.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У рыбака общее переохлаждение, его доставили в больницу.
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики предупреждают про похолодание, ожидаются морозы до -28 °С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by