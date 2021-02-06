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В Минске рыбак провалился под лед, пришлось вызывать МЧС
06.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске работники МЧС
В МЧС сообщают, что про тонущего рыбака в 10.47 сообщил очевидец. К месту происшествия первым прибыл расчет аварийно-спасательной части МЧС.
«В 20 метрах от берега на глубине около 2,5 м в воде находился рыбак. До прибытия спасателей на плаву ему помогал удерживаться очевидец при помощи деревянных брусьев», — рассказывают в МЧС.
Старший пожарный в гидрокостюме прыгнул в воду к тонущему, а пожарный помогал ему обвязать пострадавшего веревкой. Они вытащили мужчину на лед. В это время на берегу коллег страховал старший пожарный.
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У рыбака общее переохлаждение, его доставили в больницу.
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