В Минске рыбак провалился под лед, пришлось вызывать МЧС

Источник материала: Tut.by

В Минске работники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед, сообщают в ведомстве. У мужчины общее переохлаждение, его доставили в больницу.



Фото МЧС

В МЧС сообщают, что про тонущего рыбака в 10.47 сообщил очевидец. К месту происшествия первым прибыл расчет аварийно-спасательной части МЧС.



Фото очевидца

«В 20 метрах от берега на глубине около 2,5 м в воде находился рыбак. До прибытия спасателей на плаву ему помогал удерживаться очевидец при помощи деревянных брусьев», — рассказывают в МЧС.

Старший пожарный в гидрокостюме прыгнул в воду к тонущему, а пожарный помогал ему обвязать пострадавшего веревкой. Они вытащили мужчину на лед. В это время на берегу коллег страховал старший пожарный.