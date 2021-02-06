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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участились случаи телефонного мошенничества Когда, например, людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам. В итоге аферисты списывают все деньги. И...

Когда, например, людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам. В итоге аферисты списывают все деньги. И зачастую жертвами становятся пенсионеры. Фишингу подвергаются также юридические лица и предприятия. Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, следователи рекомендуют не передавать третьим лицам данные платежных банковских карт, в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону. Обо всех фактах телефонного мошенничества следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.