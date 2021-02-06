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"Мы - белорусы". Сергей Казусенок
06.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как привлечь больше перспективных молодых кадров для работы на предприятиях страны, и как сделать качество нашей продукции на порядок выше импортных аналогов? Такие вопросы собирается поднять на Всебелорусском народном собрании делегат Сергей Казусенок.
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Как привлечь больше перспективных молодых кадров для работы на предприятиях страны, и как сделать качество нашей продукции на порядок выше импортных аналогов?...
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