"Мы - белорусы". Сергей Казусенок

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Как привлечь больше перспективных молодых кадров для работы на предприятиях страны, и как сделать качество нашей продукции на порядок выше импортных аналогов? Такие вопросы собирается поднять на Всебелорусском народном собрании делегат Сергей Казусенок.



Сегодня он трудится на крупнейшем предприятии по производству сельскохозяйственной техники. Продукция "Бобруйскагромаша" работает более чем в 50 странах мира, а их машины помогают аграриям в Европе, Азии, Африке и Америке.



О том, каково быть частью гиганта машиностроения - специальный проект Агентства теленовостей "Мы - белорусы".

