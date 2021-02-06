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Лыжная гонка "За единую Беларусь!" завтра соберет белорусов в 12:30 в Веснянке
06.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра спортивный праздник в Веснянке продолжится. Лыжная гонка "За единую Беларусь!" соберет неравнодушных к судьбе своей страны белорусов. Начало гонки в 12:30. Помимо преодоления дистанций, участников акции ожидает мастер-класс по гиревому спорту, выступление белорусских силачей и развлекательная программа.
А добраться в Веснянку можно, присоединившись к дружной автоколонне "За единую Беларусь!". К месту проведения спортивного праздника участники стартуют с парковки возле аквапарка "Лебяжий" в 11:30.
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Завтра спортивный праздник в Веснянке продолжится. Лыжная гонка "За единую Беларусь!" соберет неравнодушных к судьбе своей страны белорусов. Начало гонки в 12:30....
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