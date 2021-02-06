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В единстве - сила

06.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что объединяет всех спортсменов, представителей разных видов спорта и возраста без исключения? Это желание, стремление побеждать и подниматься на пьедестал. Их работа, в том числе, вызывать эмоции и объединять нацию. За каждым атлетом стоят болельщики. Все вместе они объединены одной целью. И все вместе - они команда. В единстве - сила. Не случайно этот год в нашей стране объявлен Годом народного единства.

 
 
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Что объединяет всех спортсменов, представителей разных видов спорта и возраста без исключения? Это желание, стремление побеждать и подниматься на пьедестал. Их...
 
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