Команда Мингорисполкома - победитель лыжной эстафеты

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Белорусы продолжают пользоваться подарком природы в качестве крепкого минуса на термометре и выходят на лыжню. Команда столичной мэрии - победительница лыжной эстафеты среди районных администраций в Минске. Старты состоялись в формате эстафеты, а это значит, работать нужно было не только на себя, но и проявить командный дух. И важно правильно себя подготовить: заранее собраться, размяться и привести организм в соревновательный тонус. Таким образом все участники не только зарядились позитивным настроением вперед на все выходные, но и почувствовали высокую готовность трассы в Веснянке - она всегда ждет любителей лыжного спорта. Андрей Козлов сегодня на лыжи не встал, но собрал все неподдельные эмоции зимней эстафеты.

Любой, кто в это морозное утро проезжал по одной из центральных артерий Минска - речь о проспекте Победителей - наверняка слегка позавидовал всем тем, кто не побоялся мороза и вышел на эстафетную дистанцию. Приблизившись к внушительной группе лыжников на трассе в Веснянке, замечаем, что самыми стойкими оказались команды районных администраций столицы и Мингориспокома . До старта оставались считанные мгновения.

Алексей Морозик, участник лыжной эстафеты: "Да, готовы, и это первая для меня гонка лыжная. Первый раз стою на лыжах и участвую на соревнованиях. У района все получится - Заводской район. У нас девиз простой: один за всех и все за Заводской".

Соревнования вызвали интерес и у тех, кто в любой день приходит на комфортно уложенный снег на трассе в Веснянке. Кстати, она открыта постоянно для всех желающих - обратите внимание. Нашли мы тут и болельщиков отдельных команд.

Здесь каждый - любитель. Но свои амбиции хотелось показать перед оппонентами. Тем более группы поддержки работали как спортсмены на лыжне. У каждого района тут было свое, заочное, соревнование.

Важно заметить, эстафета - командный вид спорта. И участники своих квартетов ясно понимали: ответственность лежит не только за себя. Поэтому отдавали все силы на своем участке дистанции.

Но даже в такую морозную погоду самые горячие отрезки дистанции - это место передачи эстафеты, и, безусловно, финишный отрезок, где кто-то уже за моей спиной может быть заехал и в медали.

Уже во время церемонии награждения мэр Минска Владимир Кухарев вручит медали призерам. Победили, заметим, лыжники, представляющие Мингорисполком. Финишер квартета Александр Дорохович скажет после победы верные слова. Спортивный образ жизни дает импульс в развитии себя, во-первых, как личности, во-вторых, в профессиональной сфере.

Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома: "Надо постоянно быть в форме. Я через день делаю тренировки. У меня программа 30 километров. После работы с 8 вечера я обязательно должен проехать. Это много! Да, я в прошлом лыжник. И без лыжни я не могу. Побыв на лыжне, потом лучше работать. Много информации впитываешь и лучше перезагружаешься. Морально устал, но потом лучше на следующий день чувствуешь себя физически".

Трасса в Веснянке проходит по очень красивым местам Минска. Ну а участники выдержали важный баланс - ощутили на себе соревновательный адреналин, провели время на свежем воздухе и стали сегодня немного лучше себя вчерашнего - в этом весь ЗОЖ. Время обсудить детали соревнований. Впереди - зимние морозные выходные, которые начались у героев материала правильно.