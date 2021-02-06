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Задержан администратор деструктивных Telegram-каналов
06.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задержан администратор трех деструктивных Telegram-каналов. Им оказался 28-летний неработающий минчанин. Об этом рассказали в МВД. В настоящее время молодой человек оказывает содействие оперативникам. Он уже признал вину и раскаялся. Сейчас ГУБОП продолжает сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности интернет-деятеля. Его действиям правовую оценку дадут следователи.
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Задержан администратор трех деструктивных Telegram-каналов. Им оказался 28-летний неработающий минчанин. Об этом рассказали в МВД. В настоящее время молодой человек...
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