Задержан администратор деструктивных Telegram-каналов

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Задержан администратор трех деструктивных Telegram-каналов. Им оказался 28-летний неработающий минчанин. Об этом рассказали в МВД. В настоящее время молодой человек оказывает содействие оперативникам. Он уже признал вину и раскаялся. Сейчас ГУБОП продолжает сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности интернет-деятеля. Его действиям правовую оценку дадут следователи.









