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Залог здоровья любого государства - это сильные регионы. На их развитие будет поставлен основной акцент на ближайшую пятилетку. Об этом говорится и в проекте Программы социально-экономического развития страны, рассчитанной до 2025 года. Стратегия повышения качества жизни в больших городах и на селе будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании уже на следующей неделе. Предложений, кстати, много. Они касаются и развития предприятий, и улучшения инфраструктуры агрогородков. Андрей Ястребов продолжит.

Круглосуточное производство на "ФанДОКе" - стратегия предприятия - рынки, завоеванные годами не сдавать. Сейчас это Германия, Болгария, Дания, Швеция, США. Поэтому древесина здесь в буквальном смысле льется рекой.

Почти сутки древесина будет отмокать в этом огромном бассейне при температуре 40 градусов. За это время она хорошо пропарится и станет пластичной.

Березу, ольху, осину специальные ножи превращают в тонкий лист. С одного дерева - до 75 метров длиной.

Благодаря масштабной модернизации, а это свыше 100 млн рублей инвестиций, удалось полностью обновить фанерное производство. Выросло качество. Вдвое - объемы до 50 тысяч кубометров в год.

Но главное - удалось сохранить коллектив, а это почти 1 200 работников, с которым можно строить любые планы, - уверена Светлана Карпицкая - одна из делегатов Всебелорусского народного собрания. Пришла на завод в 19-ть. Сейчас руководит центральной лабораторией. Ратует за сохранение социального пакета - гарантий особенно на таких - градообразующих производствах.

Светлана Карпицкая, начальник центральной лаборатории ОАО "ФанДОК": "Человек должен чувствовать, что в нем заинтересованы. Ведь от работников производства зависит экономика нашей страны, а значит и благосостояние граждан в целом. Очень важно сохранить социальную поддержку. Это и поддержка молодых специалистов, и многодетных семей и, конечно же, медицинское страхование".

Андрей Портянков, генеральный директор ОАО "ФанДОК": "Предприятие очень многоплановое - это и заготовка леса, и производство фанеры, и производство мебельного щита, и конечный продукт - производство мебели. Конечно, каждый специалист особенно ценен. Это тот механизм, который позволяет поддерживать нашу продукцию на уровне мировых стандартов. Светлана начинала от станка, может свою позицию донести, высказать, не стесняется своего мнения. Мы сделали правильный выбор".

Определились на заводе и с ближайшей перспективой. Ставка - на расширение производственных мощностей на основе местных сырьевых ресурсов. К слову, такой аспект развития предприятий вынесен на обсуждение и в Программе социально-экономического развития страны. Ставка будет сделана на увеличение глубины переработки сельхозсырья, льна, кожи, древесины, торфа. Это один из резервов роста.

Молодой учитель белорусского языка Антон Лобановский в свои 28-м уже успел поработать в областном центре. Но, говорит, душа всегда стремилась подальше от городского шума. Вот уже 5 лет, как приезжает сюда, в агрогородок Межисетки Могилевского района. Сельская школа стала для него родной. Говорит, в будущем можно и на постоянное место жительства в эти места перебраться.

Делегат VI Всебелорусского народного собрания уверен: идею создания городов-спутников можно трансформировать и на агрогородки. До Межисеток от Могилева всего 10 километров. Подтянется и бизнес. Педколлектив поддерживает.

Людмила Москалькова, замдиректора Межисетской средней школы: "Чувствуется, что он душой болеет за то, чтобы деревня росла, развивалась, и молодое поколение оставалось в деревне. И мы горды, и считаем, что он достойный представитель от нашей школы на Всебелорусском народном собрании".

Межисетки действительно за эти годы изменились. А ведь агрогородку всего 15 лет. Количество жителей увеличилось на 600 человек. Уже есть свой микрорайон из многоэтажек, арендное жилье. И это также один из аспектов Программы развития до 2025 года. Жилищное строительство будет базироваться на сочетании многоэтажных и индивидуальных застроек. Акцент - на поддержку индивидуального жилья усадебного типа с объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В Межисетках стали выдавать и земельные участки для таких семей под строительство. В планах - закладка новой улицы. Открытие еще одного магазина. Ремонт дорог, благоустройство. Все, чтобы жизнь на селе ничем не отличалась от городской. Правда, сохранив при этом сельский колорит своей малой родины.