Стресс. Успокоительные средства

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Современная жизнь полна стрессов. И мы все чаще капаем в ложку успокоительные, но легче почему-то не становится. Все потому, что разные успокоительные действуют по-разному.





Что принять, чтобы успокоить нервы?



Многие думают, что успокоительные средства - это валериана или магний, но на самом деле это большая группа лекарств, куда входят транквилизаторы, нейролептики и седативные препараты. Последние отпускаются без рецепта, и очень многие «назначают» их себе самостоятельно. В лучшем случае мы не получаем ожидаемого эффекта, в худшем - получаем побочные явления.





В нервной системе непрерывно протекают два процесса: возбуждение и торможение









Если они в балансе - человек спокоен, не нервничает, если расстроены - возникают состояния, которые могут перейти в серьезные заболевания.

Седативные, средства могут как усиливать торможение, так и уменьшать возбудимость нервных клеток. Это зависит от конкретного действующего вещества.







Седативные лекарственные препараты делятся на две категории:







те, которые произведены синтетическим путем В их состав в основном входят барбитураты и бензодиазепины. Эти лекарства вы не сможете купить без рецепта, их назначение контролирует врач.



на растительной основе Валериана, пассифлора, зверобой, пустырник, пион, боярышник, хмель, мелисса.











Препараты на растительной основе, а их более 30 видов, отпускаются без рецепта.







Седативные препараты делятся на:



ситуативные

накопительные







Препараты ситуативного действия работают "здесь и сейчас" и подходят в качестве моментального средства "от нервов". И это чаще всего препараты синтетического происхождения. Растительные успокоительные - это преимущественно препараты накопительного действия, и в случае внезапного кратковременного стресса едва ли помогут успокоиться.



Накопительные препараты:



Валериана

Пустырник





Ситуативные препараты:



Пассифлора

Ромашка





Противопоказания применению успокоительных средств:













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Обращаем ваше внимание, растительные препараты, также как и произведенные синтетическим путем, имеют свои противопоказания, могут не сочетаться с вашими другими лекарствами и требуют назначения врача. Даже самые лучшие натуральные успокоительные средства не способствуют повышению выработки организмом мелатонина и эндорфинов. Это значит, что такие препараты помогают снять напряжение и на непродолжительное время нормализовать психологическое состояние, но не укрепляют нервы.