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Проект "Хочу в телевизор!"

07.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тинейджеры стремятся "попасть в телевизор", несмотря на тренды Tik Tok и YouTube-платформы! Десятки молодых людей от 16 до 22 лет борются за возможность стать профессиональными ведущими и корреспондентами. Количество мест ограничено, но шанс проявить себя и оказаться "по ту сторону экрана" - без диплома журфака и объемного портфолио - в рамках проекта "Хочу в телевизор!" - есть у каждого. Для заключительного открытого кастинга предоставили одну из самых технологичных студий Макаёнка, 9 - "100 метров". Прежде чем получить 5 минут славы и опыт работы с телекамерами, школьникам и студентам нужно было оставить заявку на сайте телеканала. Кроме креативной визитки - моментальная импровизация и ответы на провокационные вопросы от команды молодежного проекта "Пин_Код".

Открытые кастинги покажут в эфире "Беларусь 2" 15 февраля

Для большинства такие телепробы попадут лишь в портфолио, и только несколько человек получат шанс поработать в молодежных проектах Белтелерадиокомпании. Кастинг покажут и в эфире "Беларусь 2" 15 февраля.

 
 
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Тинейджеры стремятся "попасть в телевизор", несмотря на тренды Tik Tok и YouTube-платформы! Десятки молодых людей от 16 до 22 лет борются за возможность стать...
 
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