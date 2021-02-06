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Неотвратимость ответственности
07.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, а так же сопротивление сотруднику милиции. В Солигорске вынесен приговор местному жителю, который был задержан 15 ноября. Как сообщает МВД, 30-летний мужчина неоднократно проигнорировал предупреждения о нарушении общественного порядка с его стороны. Он отказался добровольно пройти с представителями закона для дальнейшего разбирательства, а при задержании умышленно причинил телесные повреждения одному из правоохранителей. В итоге его действия были квалифицированы по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия".
Николай Максимович, замначальника МОБ УВД Минского облисполкома: "Состоялось судебное заседание. Гражданин был признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал выплатить 2 000 рублей компенсации морального вреда сотруднику милиции - последний, в свою очередь, намерен потратить сумму на благотворительность".
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Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, а так же сопротивление сотруднику милиции. В Солигорске вынесен приговор местному жителю,...
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