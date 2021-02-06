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Госконтроль проверил школьные буфеты и столовые

07.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасность, неукоснительное соблюдение всех норм и требований, качество и доступность школьного питания - эти вопросы находятся в сфере особого внимания Комитета государственного контроля. В 2017 году ведомство провело масштабную проверку учреждений среднего образования и выявило ряд серьезных нарушений. Основная проблема в то время заключалась в отсутствии единого подхода в организации питания. Как итог – разные цены в столовых и буфетах при схожем меню. Советом министров и исполнительными комитетами была проведена большая работа по наведению порядка в этой сфере. Все ли исполнили рекомендации и предписания - Владимир Королев задал этот вопрос контролерам.

За последние 3 года в Беларуси принято более десятка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере школьного питания. Это касается регулирования и организации общепита, ценообразования. Были ужесточены нормы питания, санитарные стандарты, четко прописана процедура закупки сырья и продуктов. В скором времени будет введен полный запрет на участие аффилированных лиц в процедурах госзакупок.

С сентября по декабрь Комитет государственного контроля проводил мониторинг школьных столовых и буфетов. В ведомстве подчеркивают: за 3 года ситуация изменилась в лучшую сторону. Однако по-прежнему есть недоработки и нарушения.


Не везде выполняются нормы по питанию. Например, во время мониторинга одной из столичных школ, за месяц подросткам положили лишь половину от нормы хлеба, на 40 % школьники получили меньше фруктов, на треть была занижена норма по бобовым, на четверть – по соку. И такие случаи не единичны.

Татьяна Самохина, ведущий государственный инспектор управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Беларуси: "Допустим, в одной из гомельских школ на полдник не подавались вообще фрукты. Замена блюд неравноценная. В одной из школ Минска - несоблюдение норм по соку доходило до 40 %. Несоблюдения норм питания по яйцу - до 23 %. Были не соблюдены нормы по мясу, творогу, кисломолочным и молочным продуктам. Сбалансированность и норма питания - это зона ответственности руководителей учреждения образования и бракеражных комиссий".

Госконтроль выявил ряд нарушений в школьных столовых

Дети от 6 до 10 одной из столичных школ на момент мониторинга получали в 1,5 раза меньше гречневой каши. В Гомельской области отдельным учащимся не выдавали фрукты. В Могилеве в одной из школ накрывали на 140 персон. А в столовую ходило лишь 60.

В большинстве столовых учреждений образования Бреста некоторая продукция не соответствовала допустимым нормам. Технический норматив не прошло импортное какао, органолептические и физико-химические показатели были нарушены в соленых огурцах.

Антон Завистович, завсектором Комитета госконтроля Брестской области: "Какао-порошок, где не соответствовали по показателям массовая доля жира. И консервированные огурцы, где показатели по качеству и безопасности также превышали установленные нормы. Титрируемая кислотность тоже не соответствовала установленным нормам. По результатам проверки договор с поставщиком расторгнут, некачественная продукция полностью возвращена".

По итогам проведенного мониторинга Комитет госконтроля направил письма в исполкомы, чтобы принять меры. Сами же учреждения образования не штрафуются, им дается время исправить ситуацию и пригласить контролеров с новой проверкой.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Безопасность, неукоснительное соблюдение всех норм и требований, качество и доступность школьного питания - эти вопросы находятся в сфере особого внимания...
 
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