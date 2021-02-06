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А. Манойло: протесты в Беларуси и России - звенья одной цепи
07.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О технологиях протестов, которые применялась в Беларуси, а сейчас применяются в России. Одна из тактик организаторов - столкнуть население с сотрудниками правоохранительных органов. Для этого простых граждан специально вовлекают в протестное движение и с нетерпением ждут пострадавших. А они всегда будут, так как толпа - это непредсказуемый и часто агрессивный механизм, которым провокаторы манипулируют в своих целях. Таким мнением о тактиках протестов поделился с нами российский политолог, профессор МГУ, Андрей Манойло.
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О технологиях протестов, которые применялась в Беларуси, а сейчас применяются в России. Одна из тактик организаторов - столкнуть население с сотрудниками...
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