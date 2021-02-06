А. Манойло: протесты в Беларуси и России - звенья одной цепи

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О технологиях протестов, которые применялась в Беларуси, а сейчас применяются в России. Одна из тактик организаторов - столкнуть население с сотрудниками правоохранительных органов. Для этого простых граждан специально вовлекают в протестное движение и с нетерпением ждут пострадавших. А они всегда будут, так как толпа - это непредсказуемый и часто агрессивный механизм, которым провокаторы манипулируют в своих целях. Таким мнением о тактиках протестов поделился с нами российский политолог, профессор МГУ, Андрей Манойло.



Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия): "Организаторы протестов пытаются подставить под агрессивный ответ бойцов правоохранительных органов, тех людей, которых они вовлекают в протестное движение. Для того, чтобы появились первые пострадавшие, чтобы было как можно больше задержаний, потому что у каждого задержанного есть семьи и, попав однажды на учет, у него потом будут очень большие проблемы и с карьерой, и с жизнью, и с зарабатыванием денег. А это значит, что пострадают все его родственники. Вот чем больше таких людей будет, тем больше будет озлобленность масс в отношении действующего режима. Если кого-нибудь покалечат, не дай бог прольется кровь, что-нибудь сломают или проломят, вот тогда будет конкретный прецедент для ненависти. А пострадавших поднимут на знамя и как в Киеве могут сделать из них "Небесную сотню". Это очень циничные и хорошо спланированные действия, цель которых - чтобы были пострадавшие среди гражданского населения, которые, конечно, потом попадут на камеры западных репортеров и будут поданы западной общественности в совершенно определенном ракурсе".