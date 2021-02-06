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Проект "Диспозиция". Как превратить оружие обороны в средство сдерживания?
07.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня вооруженные конфликты, как правило, не начинаются без предварительного исследования технических возможностей противоборствующей стороны. И ни один конфликт не разгорается, если у оппонента достаточно сил, чтобы противостоять инструментам нападения. Как превратить оружие обороны в средство сдерживания, и что для этого будет сделано в ближайшей перспективе в Беларуси? Ответы на эти вопросы - в проекте "Диспозиция" (видео).
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Сегодня вооруженные конфликты, как правило, не начинаются без предварительного исследования технических возможностей противоборствующей стороны. И ни один...
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