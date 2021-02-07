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Чиновники хотят подготовить законопроект по насилию в семье. В нем будет пункт и про экс-супругов

07.02.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены подготовить законопроект, который касается профилактики насилия в семье. Так, насилие со стороны одного из бывших супругов, которые совместно проживают, могут признать насилием в семье. Сейчас на экс-супругов, которые живут вместе, несмотря на развод, это не распространяется, говорится в обосновании необходимости подготовки законопроекта. Чиновники также хотят ввести изменения по защитному предписанию. Рассматривают также вариант ограничить покупку оружия теми, кто допустил насилие в отношении близких родственников или членов семьи. Подготовка этих новшеств предусмотрена планом подготовки законопроектов на 2021 год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Законопроект «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», по планам, должны были подготовить к декабрю прошлого года, а в апреля 2021-го предоставить его на рассмотрение парламенту. В обосновании подготовки изменений говорится, что это обусловлено необходимостью корректировки Закона № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» для совершенствования правового регулирования профилактики насилия в семье.

Что хотят изменить по экс-супругам, которые продолжают вместе проживать

Законопроектом среди прочего предлагается «включить в круг лиц, насилие в отношении которых будет рассматриваться как насилие в семье, совместно проживающих бывших супругов». Проще говоря, если один из экс-супругов, которые совместно проживают, допустит насилие, то оно будет считаться насилием в семье. «В настоящее время участниками соответствующих правоотношений являются только члены семьи», — уточняется в обосновании.

Что планируют изменить по защитному предписанию

Чиновники также хотят изменить основания и порядок применения защитного предписания, предусмотрев возможность его вынесения в случае начала административного либо уголовного процесса в связи с насилием в семье. Сейчас предписание выдается уже совершившему насилие в семье. Этим документом могут запретить, к примеру, общаться с жертвой насилия в семье, в том числе по телефону.

Что еще хотят изменить

Перечень мер индивидуальной профилактики правонарушений хотят дополнить такими мерами как коррекционная программа и информированное согласие, а также определить их содержание.

Власти также планируют изложить в новой редакции основные профилактические мероприятия по предупреждению насилия в семье. Среди прочего планируют «конкретизировать функции всех субъектов профилактики в данной сфере», а также предусмотреть «организацию взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в данной сфере на основании протокола межведомственного взаимодействия». Полномочие на утверждение примерной формы такого протокола хотят предоставить Совмину.

«Одновременно, в связи с расширением круга лиц, насилие в отношении которых признается насилием в семье, потребуется корреспондирующая корректировка части 2 статьи 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП)», — говорится в обосновании.

Кому хотят запретить приобретать спортивное, охотничье и сигнальное оружие, а также для самообороны

В этом же документе рассматривают вариант ввести ограничения на покупку некоторого оружия теми, кто допустил насилие в отношении близких родственниках или членов семьи. Для этого предлагается внести изменения в Закон от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии».

«Предусматривается введение запрета на приобретение оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия гражданам, подвергавшимся административному взысканию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.1 КоАП», — поясняется в обосновании. В этой части КоАП говорится про ответственность за «нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного предписания».

В обосновании уточняется, что сейчас такие ограничение на приобретение оружия предусмотрено в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП. В этом пункте КоАП идет речь про ответственность за «умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности».

Среди других возможных изменений по оружию — «включение в перечень оснований для изъятия оружия и боеприпасов у лица, являющегося их собственником, вынесения этому лицу защитного предписания (до прекращения его действия)». Проще говоря, у тех, кто получит защитное предписание, в случае принятия изменений смогут изымать оружие и боеприпасы до окончания его действия.

 
 
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В Беларуси намерены подготовить законопроект, который касается профилактики насилия в семье. Так, насилие со стороны одного из бывших супругов, которые совместно...
 
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