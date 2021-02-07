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Футбольный клуб “Гомель” одержал победу в товарищеском матче
07.02.2021 — Новости Общества | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская ПравдаПоединок между зелено-белыми и “Локомотивом” (Гомель) состоялся в футбольном манеже. Счет встречи ― 2:0. На 19 минуте мяч в ворота соперника забил Андрей Соловей, на 55 минуте удача улыбнулась Игорю Кострову.
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Футбольный клуб “Гомель” одержал победу в товарищеском матче
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