Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Ежегодная акция по проверке грамотности – "Тотальный диктант" – пройдет в этом году 10 апреля.

Столицей "Тотального диктанта", по итогам голосования, проводившегося на официальном сайте акции, стал Якутск, за город проголосовало более 11 тысяч человек. В шорт-лист конкурса также вошли Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Согласно правилам акции, в столицу "Тотального диктанта" приезжает писатель – автор текста. В 2021 году автором "Тотального диктанта" стал Дмитрий Глуховский. По его словам, он хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".

"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих проверить свою грамотность.

На протяжении четырех лет, начиная с 2016 года, в акции принимали участие и белорусы. В прошлом году "Тотальный диктант" не состоялся в Беларуси из-за пандемии, а в 2019-ом минчане во время акции установили рекорд по количеству отличников.

Читайте также: