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Столицей "Тотального диктанта-2021" стал Якутск

07.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Ежегодная акция по проверке грамотности – "Тотальный диктант" – пройдет в этом году 10 апреля.

Столицей "Тотального диктанта", по итогам голосования, проводившегося на официальном сайте акции, стал Якутск, за город проголосовало более 11 тысяч человек. В шорт-лист конкурса также вошли Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Согласно правилам акции, в столицу "Тотального диктанта" приезжает писатель – автор текста. В 2021 году автором "Тотального диктанта" стал Дмитрий Глуховский. По его словам, он хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".

"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих проверить свою грамотность.

На протяжении четырех лет, начиная с 2016 года, в акции принимали участие и белорусы. В прошлом году "Тотальный диктант" не состоялся в Беларуси из-за пандемии, а в 2019-ом минчане во время акции установили рекорд по количеству отличников.

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Теги: Минск
 
 
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Каждый год специально для акции известный писатель создает новый диктант, в 2021 автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский.
 
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