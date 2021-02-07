|
Столицей "Тотального диктанта-2021" стал Якутск
07.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Ежегодная акция по проверке грамотности – "Тотальный диктант" – пройдет в этом году 10 апреля.
Столицей "Тотального диктанта", по итогам голосования, проводившегося на официальном сайте акции, стал Якутск, за город проголосовало более 11 тысяч человек. В шорт-лист конкурса также вошли Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.
Согласно правилам акции, в столицу "Тотального диктанта" приезжает писатель – автор текста. В 2021 году автором "Тотального диктанта" стал Дмитрий Глуховский. По его словам, он хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих проверить свою грамотность.
На протяжении четырех лет, начиная с 2016 года, в акции принимали участие и белорусы. В прошлом году "Тотальный диктант" не состоялся в Беларуси из-за пандемии, а в 2019-ом минчане во время акции установили
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год специально для акции известный писатель создает новый диктант, в 2021 автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)