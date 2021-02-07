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5 лет «домашней химии» получил 63-летний житель Барановичей, который выстрелил из пневматики в школьника
07.02.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 февраля в Барановичах огласили приговор 63-летнему жителю города, который обвинялся в особо злостном хулиганстве, сообщает пресс-служба
1 июля прошлого года во дворе своего дома обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки выстрелил не менее двух раз в сторону 15-летнего школьника. Одна из пуль попала потерпевшему в правую ногу. По заключению экспертов несовершеннолетний получил легкое телесное повреждение.
Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 339 и назначил ему 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 5 лет. С него также взыскали 4340 рублей компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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5 лет «домашней химии» получил 63-летний житель Барановичей, который выстрелил из пневматики в школьника
Одна из пулек попала подростку в ногу.
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