 Ягоды годжи. Польза или эффект плацебо?

Источник материала: БT

В женском лексиконе ягоды годжи - практически синоним слова "похудение". Когда-то эта волшебная еда сотворила сенсацию. В поклонники суперфуда себя записывали Мадонна, Стинг и Кайли Миноуг. Ягоды стали настолько популярны, что их начали выращивать в Беларуси.

Годжиманией заболел чуть ли не весь мир. Даже в Беларуси их стали выращивать. Есть ли чудо в чудо-ягодах? Попробуем выяснить. По форме они похожи на шиповник, а по вкусу - на изюм.

Полезны ли ягоды годжи?





Ягоды вошли в разряд суперфуда - это значит, что они суперполезны, это целая квинтэссенция витаминов, минералов и микроэлементов. По-научному ягоды называются плодами дерезы, растут они и в Китае, и в российской глубинке. Как и любой натуральный продукт, они обладают ценными свойствами. В ягодах содержатся 18 аминокислот.

Какие витамины содержатся в ягодах годжи?

цинк

кальций

йод

медь

калий и магний

фосфор

селен





Также в них много железа, присутствует витамин С, бета-каротин, витамины группы В, витамин Е.

Доказанная польза ягод годжи:

Исследование доказало, что люди, которые в течение двух недель пили сок из ягод годжи, стали лучше спать, меньше нервничать, избавились от проблем с пищеварением и в целом их самочувствие значительно улучшилось.









Эффективность ягод годжи при похудении не доказана.

Какие ягоды могут составить конкуренцию годжи?

бузина

черноплодная рябина

ежевика

черника

брусника

малина

черная смородина