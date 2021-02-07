Новый электротранспорт для 3-й линии минского метро

Источник материала: БT

В столице продолжается строительство Зеленолужской линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец", ожидаем к середине 2023 года. Пока же все больше минчан и гостей столицы выбирают для передвижения по мегаполису четыре действующих, среди них одна из популярных - пересадочная - "Вокзальная". К слову, привлекает пассажиров не только свежий дизайн и интерьеры, как, например, арт-объекты кузнечного дела на "Ковальской Слободе", но и новые электропоезда. Их произвели на заводе "Штадлер Минск". По контракту это 10 составов.



Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Плюсы новых составов: более бесшумные поезда, можно спокойно говорить по телефону в поезде, легко можно перемещаться внутри состава, так как нет никакого сочленения между вагонами. В этих составах хорошая система кондиционирования, что тоже очень хорошо, особенно в летний период".

Добавим, в ближайшие пять лет подземка мегаполиса будет обновлять свой подвижной состав. В планах закупок Минского метрополитена 19 новых электропоездов.