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Новый электротранспорт для 3-й линии минского метро
07.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В столице продолжается строительство Зеленолужской линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец", ожидаем к середине 2023 года. Пока же все больше минчан и гостей столицы выбирают для передвижения по мегаполису четыре действующих, среди них одна из популярных - пересадочная - "Вокзальная". К слову, привлекает пассажиров не только свежий дизайн и интерьеры, как, например, арт-объекты кузнечного дела на "Ковальской Слободе", но и новые электропоезда. Их произвели на заводе "Штадлер Минск". По контракту это 10 составов.
Добавим, в ближайшие пять лет подземка мегаполиса будет обновлять свой подвижной состав. В планах закупок Минского метрополитена 19 новых электропоездов.
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В столице продолжается строительство Зеленолужской линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец", ожидаем к середине 2023...
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