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Людям звонят по телефону и под п редлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам . В итоге аферисты списывают все деньги, а зачастую жертвами становятся доверчивые пенсионеры, которые копили на старость всю свою жизнь. Кроме того, сейчас в тренде айтипреступников - рассылка фишинговых, то есть поддельных страниц различных сервисов, которые также позволяют злоумышленникам удаленно управлять чужими счетами. И правоохранители, и банковские учреждения настоятельно рекомендуют не устанавливать на своих гаджетах подозрительные программы и не сообщать посторонним конфиденциальные данные.

Почему пренебрежение собственной безопасностью приводит к массовому взлому и заражению устройств? Как психология людей дает сбой и какую угрозу представляет социальная инженерия в руках злоумышленников? Что позволяет верхушке многоуровневой преступной пирамиды чувствовать безнаказанность? Расследование по актуальной теме провели наши корреспонденты. Смотрите "Главный эфир" уже сегодня.

