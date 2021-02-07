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Расследование о лжебанковских работниках смотрите в "Главном эфире"
07.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Людям звонят по телефону и под
Почему пренебрежение собственной безопасностью приводит к массовому взлому и заражению устройств? Как психология людей дает сбой и какую угрозу представляет социальная инженерия в руках злоумышленников? Что позволяет верхушке многоуровневой преступной пирамиды чувствовать безнаказанность? Расследование по актуальной теме провели наши корреспонденты. Смотрите
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Людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам. В итоге аферисты списывают все деньги, а зачастую жертвами...
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