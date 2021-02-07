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Как сфера культуры противостоит COVID-волнам?

07.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ощутима ли билетная разница по сравнению с предыдущими сезонами и как пандемия отразилась на количестве зрителей в Большом театре Беларуси? Об этом накануне говорили в студии проекта "Скажинемолчи". Своим взглядом на ситуацию поделилась народная артистка Беларуси Анастасия Москвина.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси: "Мы не закрылись. Государство не закрыло наши театры, как во многих странах Европы, Америки, на полгода, на год. Люди остались без работы, музыканты. Даже "Метрополитен-опера" распустила весь коллектив, люди остались безработными. У нас поддерживается государством сфера искусства и театры работают. Но самая большая проблема - это наполняемость залов".

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Подписывайтесь в Telegram "Скажинемолчи" и предлагайте своих героев для интервью. А для тех, кто пропустил эфир, полная версия разговора с Анастасией Москвиной и предыдущие выпуски проекта доступны на Youtube-канале "Беларусь 1".

 
 
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Ощутима ли билетная разница по сравнению с предыдущими сезонами и как пандемия отразилась на количестве зрителей в Большом театре Беларуси? Об этом накануне...
 
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