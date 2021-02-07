Как сфера культуры противостоит COVID-волнам?

Источник материала: БT

Ощутима ли билетная разница по сравнению с предыдущими сезонами и как пандемия отразилась на количестве зрителей в Большом театре Беларуси? Об этом накануне говорили в студии проекта "Скажинемолчи" . Своим взглядом на ситуацию поделилась народная артистка Беларуси Анастасия Москвина.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси: "Мы не закрылись. Государство не закрыло наши театры, как во многих странах Европы, Америки, на полгода, на год. Люди остались без работы, музыканты. Даже "Метрополитен-опера" распустила весь коллектив, люди остались безработными. У нас поддерживается государством сфера искусства и театры работают. Но самая большая проблема - это наполняемость залов".

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