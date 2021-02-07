Морозы крепчают: оранжевый уровень опасности на понедельник

Источник материала: Tut.by

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды распространил предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении — заметном похолодании. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Фото:Сергей Балай, TUT.BY

По Беларуси 8 февраля, в понедельник, в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах минимальная температура воздуха понизится до −25…28. В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

По Минской области: 8 февраля в ночные и утренние часы во многих районах области минимальная температура воздуха понизится до −25…28.

По Минску в понедельник минимальная температура воздуха в окрестностях города составит −25…27.