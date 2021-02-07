ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Морозы крепчают: оранжевый уровень опасности на понедельник

07.02.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды распространил предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении — заметном похолодании. Объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото:Сергей Балай, TUT.BY

По Беларуси 8 февраля, в понедельник, в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах минимальная температура воздуха понизится до −25…28. В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

По Минской области: 8 февраля в ночные и утренние часы во многих районах области минимальная температура воздуха понизится до −25…28.

По Минску в понедельник минимальная температура воздуха в окрестностях города составит −25…27.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По Минску в понедельник минимальная температура воздуха в окрестностях города составит −25…−27.
 
Новости дня
Новости общества
 
Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by