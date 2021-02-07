Удаленка и семейные обязанности: изменения в ТК анонсируют уже в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Законопроект, который внесет в Трудовой кодекс (ТК) изменения, связанные с удаленной работой и совмещением карьеры и семьи, подготовят уже в этом году, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Об этом сообщает БелТА .

"Очередным шагом к созданию условий для гибкой занятости граждан станет включение в Трудовой кодекс нового режима работы, позволяющего совмещать труд в офисе и удаленно, а также расширение социально-трудовых гарантий для работников, имеющих семейные обязанности", - отметили в ведомстве.

Стоит напомнить, что ряд изменений в ТК начал действовать 28 января минувшего года. Тогда, в частности, дистанционную форму работы закрепили законодательно, а также расширили возможности временного замещения работника. При этом, как отметили в министерстве, совершенствование трудового законодательства закономерно и необходимо, оно должно братьв расчет текущие тенденции и соблюдать баланс интересов всех сторон.

Планируется, что соответствующий законопроект будет представлен парламенту в декабре.

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