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Удаленка и семейные обязанности: изменения в ТК анонсируют уже в этом году

07.02.2021 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Законопроект, который внесет в Трудовой кодекс (ТК) изменения, связанные с удаленной работой и совмещением карьеры и семьи, подготовят уже в этом году, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Об этом сообщает БелТА.

"Очередным шагом к созданию условий для гибкой занятости граждан станет включение в Трудовой кодекс нового режима работы, позволяющего совмещать труд в офисе и удаленно, а также расширение социально-трудовых гарантий для работников, имеющих семейные обязанности", - отметили в ведомстве.

Стоит напомнить, что ряд изменений в ТК начал действовать 28 января минувшего года. Тогда, в частности, дистанционную форму работы закрепили законодательно, а также расширили возможности временного замещения работника. При этом, как отметили в министерстве, совершенствование трудового законодательства закономерно и необходимо, оно должно братьв  расчет текущие тенденции и соблюдать баланс интересов всех сторон.

Планируется, что соответствующий законопроект будет представлен парламенту в декабре.

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Теги: Минск
 
 
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Минтруда и соцзащиты заявляет, что соответствующий законопроект будет представлен парламенту в декабре.
 
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