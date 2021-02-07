Источник материала: БT

Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Морозы крепчают. Ночью и в понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных районах страны. А на юго-западе - сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, метель и заносы на дорогах. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.





