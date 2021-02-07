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В понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных районах страны

07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Морозы крепчают. Ночью и в понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных районах страны. А на юго-западе - сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, метель и заносы на дорогах. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.


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Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Морозы крепчают. Ночью и в понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных...
 
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