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В понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных районах страны
07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Морозы крепчают. Ночью и в понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных районах страны. А на юго-западе - сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, метель и заносы на дорогах. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.
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Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Морозы крепчают. Ночью и в понедельник утром ожидается до минус 28 в центральных и северо-восточных...
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