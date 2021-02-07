ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Толочинском районе построили цех быстрого замораживания картофеля

07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Своя продукция для фаст-фуда! Инновационное производство готовится к запуску в Толочинском районе. Здесь построили цех быстрого замораживания картофеля. Новая линия способна выпускать свыше 2 тонн готовой продукции в час. Сейчас полуфабрикат для ресторанов быстрого питания и супермаркетов закупают за рубежом - в год более 4 тысяч тонн. Мощности нового цеха полностью обеспечат потребности страны, а излишки уйдут на экспорт.

Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода: "В Беларуси это первый проект получения полуфабриката замороженного картофеля фри. Он используется в ресторанах быстрого питания".

Толочинский консервный завод - лидер в стране по выращиванию картофеля. Работать планируют с сортами белорусской селекции. Сейчас идет их апробация.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своя продукция для фаст-фуда! Инновационное производство готовится к запуску в Толочинском районе. Здесь построили цех быстрого замораживания картофеля. Новая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Три гонки с массовым стартом "За единую Беларусь!" прошли на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by