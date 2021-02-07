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В Толочинском районе построили цех быстрого замораживания картофеля
07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Своя продукция для фаст-фуда! Инновационное производство готовится к запуску в Толочинском районе. Здесь построили цех быстрого замораживания картофеля. Новая линия способна выпускать свыше 2 тонн готовой продукции в час. Сейчас полуфабрикат для ресторанов быстрого питания и супермаркетов закупают за рубежом - в год более 4 тысяч тонн. Мощности нового цеха полностью обеспечат потребности страны, а излишки уйдут на экспорт.
Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода: "В Беларуси это первый проект получения полуфабриката замороженного картофеля фри. Он используется в ресторанах быстрого питания".
Толочинский консервный завод - лидер в стране по выращиванию картофеля. Работать планируют с сортами белорусской селекции. Сейчас идет их апробация.
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Своя продукция для фаст-фуда! Инновационное производство готовится к запуску в Толочинском районе. Здесь построили цех быстрого замораживания картофеля. Новая...
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