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Настоящий спортивный праздник буквально час назад завершился на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке. Сразу три гонки с массовым стартом "За единую Беларусь!" - мужская, женская и эстафета - собрали более сотни участников, неравнодушных к судьбе своей страны. Как отмечают лыжники, результат сегодня отходит на второй план. Это как раз тот случай, когда главное - именно участие.



Отметим, многие добирались в Веснянку, присоединившись к дружной автоколонне "За единую Беларусь! ". Она стартовала от аквапарка "Лебяжий".