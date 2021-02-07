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Фестиваль-конкурс ледяных и снежных скульптур "Мир кристаллов" открылся в Ботаническом саду

07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Окунуться в зимнюю сказку! Фестиваль-конкурс ледяных и снежных скульптур "Мир кристаллов" открылся в Ботаническом саду. Влюбленная пара, мифические птицы, медведи - всего здесь 8 ледяных и 10 снежных композиций. К слову, чтобы превратить глыбу льда в произведение искусства, авторам понадобилось 3 дня. Холодный материал для творчества привезли с водохранилища Дрозды - для каждой команды по 20 блоков.

Вадим Мацкевич, скульптор Центрального ботанического сада НАН Беларуси: "Блоки, которые у нас есть, не все правильной формы. Мы их подгоняем, вырезаем, склеиваем водой, утюгами, формируем подходящую форму для работы. После этого включаются сначала электро-, а потом ручные инструменты. И мы уже доводим до минимальной деталировки. Но мы всегда зависим от погоды. Т.е. первый день у нас был +1 - на грани, что называется. Но в принципе повезло. Зима, видите какая: снега много, мороза тоже много - все хорошо!".

Работать выставка ледяных и снежных скульптур будет до 14 февраля. В вечернее время композиции дополнит красочная подсветка.

 
 
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Окунуться в зимнюю сказку! Фестиваль-конкурс ледяных и снежных скульптур "Мир кристаллов" открылся в Ботаническом саду. Влюбленная пара, мифические птицы, медведи -...
 
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