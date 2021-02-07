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Задержан администратор деструктивных Тelegram-каналов "Серый Кот", "Хата Белсата" и "Денисовская"
07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМВД продолжает работу по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность. Сотрудники ГУБОПиК установили личность администратора деструктивных каналов "Серый Кот", "Хата Белсата" и "Денисовская". Им оказался 28-летний неработающий минчанин. Молодой человек задержан, свою вину признал, в содеянном раскаялся и сейчас оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки. Его действиям будет дана правовая оценка.
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МВД продолжает работу по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность. Сотрудники ГУБОПиК...
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