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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан администратор деструктивных Тelegram-каналов "Серый Кот", "Хата Белсата" и "Денисовская" МВД продолжает работу по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность. Сотрудники ГУБОПиК...

МВД продолжает работу по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность. Сотрудники ГУБОПиК установили личность администратора деструктивных каналов "Серый Кот", "Хата Белсата" и "Денисовская". Им оказался 28-летний неработающий минчанин. Молодой человек задержан, свою вину признал, в содеянном раскаялся и сейчас оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки. Его действиям будет дана правовая оценка.