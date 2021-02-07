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Автоколонна "За единую Беларусь!" стартовала от аквапарка "Лебяжий"

07.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лыжная гонка "За единую Беларусь!" сегодня пройдет в Минске. Неравнодушные к судьбе своей страны преодолеют в Веснянке дистанцию в 2 с половиной километра. Начало буквально через полчаса. Участники уже собираются. Помимо этого, их ждет мастер-класс по гиревому спорту, выступление белорусских силачей и развлекательная программа.

Отметим, добраться в Веснянку можно было и присоединившись к дружной автоколонне "За единую Беларусь!". Она стартовала от аквапарка "Лебяжий".
 
Теги: Минск
 
 
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Лыжная гонка "За единую Беларусь!" сегодня пройдет в Минске. Неравнодушные к судьбе своей страны преодолеют в Веснянке дистанцию в 2 с половиной километра. Начало...
 
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