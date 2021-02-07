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Новые специальности в колледжах Минской области

07.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не стоит на месте и сфера образования. В колледжах Минской области появятся новые специальности. Например, в Борисовском государственном колледже это "Парикмахерское искусство и декоративная косметика". В Молодечненском организуют подготовку кадров по квалификации "Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства". Две новые специальности появятся и в Политехническом колледже в Борисове.

Владимир Шмаков, директор Борисовского государственного политехнического колледжа: "Одна специальность "Промышленные роботы и робототехнические комплексы" - это связано с тем, что наша промышленность идет в автоматизацию, идет в робототехнику. Вторая специальность "Промышленное и гражданское строительство". В нашем регионе ведется большое строительство - строятся новые микрорайоны, строится дорога, мост, планируется строительство спортивного комплекса, строительство через железнодорожный переезд - везде требуются строители. Поэтому, посоветовавшись с заказчиками кадров, с нашими крупными строительно-монтажными управлениями, трестом, мы открыли новую специальность "Промышленное и гражданское строительство".

Отметим, новые специальности всегда появляются в связи с потребностями рынка. Так, с этого учебного года в Политехническом колледже идет подготовка по специальности "Автомобилестроение". Кадры готовят в том числе и для местного производства легковых автомобилей "Белджи". Актуальные знания и практические навыки учащиеся получают и благодаря новому Ресурсному центру. Там изучают концепцию "Индустрия 4.0", т. е автоматизацию промышленных процессов и производства.

 
 
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Не стоит на месте и сфера образования. В колледжах Минской области появятся новые специальности. Например, в Борисовском государственном колледже это...
 
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