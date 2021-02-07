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на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке : мужская и женская на 2,5 километра и эстафета. Соревнования собрали более сотни участников, неравнодушных к судьбе своей страны.

Сразу три гонки "За единую Беларусь!" сегодня прошли: мужская и женская на 2,5 километра и эстафета. Соревнования собрали более сотни участников, неравнодушных к судьбе своей страны.











Как отмечают лыжники, результат сегодня отходит на второй план.















В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спорт продолжает объединять! Сразу три гонки "За единую Беларусь!" Сразу три гонки "За единую Беларусь!" сегодня прошли на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке: мужская и женская на 2,5 километра и эстафета. Соревнования...

Это как раз тот случай, когда главное - именно участие. В праздничную атмосферу окунулась и наша съемочная группа