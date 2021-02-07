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Спорт продолжает объединять! Сразу три гонки "За единую Беларусь!"

07.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу три гонки "За единую Беларусь!" сегодня прошли на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке:  мужская и женская  на 2,5 километра и эстафета. Соревнования собрали более сотни участников,  неравнодушных к судьбе своей страны.

Спорт продолжает объединять! Сразу три гонки "За единую Беларусь!"

Как отмечают лыжники, результат сегодня отходит на второй план.

Спорт продолжает объединять! Сразу три гонки "За единую Беларусь!"

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Сразу три гонки "За единую Беларусь!" сегодня прошли на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке:  мужская и женская  на 2,5 километра и эстафета. Соревнования...
 
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