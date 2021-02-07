Письмо против санкций собрало 1 130 000 подписей. Орда: «Надеемся, что здравый смысл восторжествует»

Источник материала: Tut.by

Глава Федерации профсоюзов Беларусь Михаил Орда в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ прокомментировал подготовку к Всебелорусскому народному собранию и рассказал, на что рассчитывает в связи с письмом в Международную организацию труда по санкциям в отношении Беларуси.



Фото: пресс-служба ФПБ

Анонсируя темы Всебелорусского народного собрания, Орда отметил:

— Это проблемы, как бы пафосно ни звучало, нашего единства. Сегодня то единство, которое нам необходимо, что мы все находимся в одной лодке. Это одна сегодня белорусская семья и Беларусь — это все мы. За 30 лет нашей независимой истории мы сделали огромный шаг в своем развитии, и это, безусловно, благодаря тому, что было абсолютное единство, стабильность, спокойствие.

Орда подчеркнул, что по методологи МОТ у Беларуси самый низкий уровень безработицы в регионе, аналогично — с числом людей, живущих за чертой бедности.

Глава ФПБ также прокомментировал открытое письмо профсоюзов в МОТ с требованием отмены санкций.

— Санкции — это война. Работа предприятий — это возможность человеку трудиться, иметь заработную плату. Лишается он этого — идут дальнейшие негативные последствия. Он не только лишается права на труд, он лишается права на нормальное питание, право оплачивать жилье.

Орда подчеркнул, что за каждой подписью — человек и его мнение. Он заверил, что подписи люди ставили свободно и добровольно. По его данным, уже собрано 1 130 000 подписей.

— Надеемся, что здравый смысл восторжествует и что Евросоюз откажется от этих своих действий, от действий абсолютно недружелюбных, и все-таки перейдет к мирному, нормальному добрососедству.