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Письмо против санкций собрало 1 130 000 подписей. Орда: «Надеемся, что здравый смысл восторжествует»
07.02.2021 20:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Федерации профсоюзов Беларусь Михаил Орда в эфире программы «Контуры»
Анонсируя темы Всебелорусского народного собрания, Орда отметил:
— Это проблемы, как бы пафосно ни звучало, нашего единства. Сегодня то единство, которое нам необходимо, что мы все находимся в одной лодке. Это одна сегодня белорусская семья и Беларусь — это все мы. За 30 лет нашей независимой истории мы сделали огромный шаг в своем развитии, и это, безусловно, благодаря тому, что было абсолютное единство, стабильность, спокойствие.
Орда подчеркнул, что по методологи МОТ у Беларуси самый низкий уровень безработицы в регионе, аналогично — с числом людей, живущих за чертой бедности.
Глава ФПБ также прокомментировал открытое письмо профсоюзов в МОТ с требованием отмены санкций.
— Санкции — это война. Работа предприятий — это возможность человеку трудиться, иметь заработную плату. Лишается он этого — идут дальнейшие негативные последствия. Он не только лишается права на труд, он лишается права на нормальное питание, право оплачивать жилье.
Орда подчеркнул, что за каждой подписью — человек и его мнение. Он заверил, что подписи люди ставили свободно и добровольно. По его данным, уже собрано 1 130 000 подписей.
— Надеемся, что здравый смысл восторжествует и что Евросоюз откажется от этих своих действий, от действий абсолютно недружелюбных, и все-таки перейдет к мирному, нормальному добрососедству.
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Письмо против санкций собрало 1 130 000 подписей. Орда: «Надеемся, что здравый смысл восторжествует»
Глава Федерации профсоюзов Беларусь Михаил Орда в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ прокомментировал подготовку к Всебелорусскому народному собранию и...
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