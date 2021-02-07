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В Бресте люди при минус 12 °C стояли в огромной очереди за дешевой пиццей

07.02.2021 21:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 февраля брестчане стояли в длинной очереди, чтобы купить по акционной цене пиццу «Пепперони» в ресторане на улице Волгоградской.


В воскресенье ресторан «Додо пицца» решил приготовить клиентам 3 тысячи 25-сантиметровых пицц по специальной цене — 3,99 рубля за штуку (обычная цена — 9,99 рубля). Для этого в пиццерию завезли около тонны теста, 350 кг сыра и больше 100 кг салями.


Днем очередь выстроилась примерно на 100 метров. Шанса получить пиццу по бонусной цене при температуре -12°С ожидали около 100 человек. Работники поили ожидающих горячим чаем.


 
 
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Шанса получить пиццу по бонусной цене при температуре -12°С ожидали около 100 человек.
 
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