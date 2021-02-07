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АТН готовит фильм "Народный диалог". Героями проекта стали делегаты разных лет
07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредложений действительно много и разных. И впереди - большая работа. Ведь часть инициатив основана на конкретных болевых точках. И мы это слышали. А значит, решения будут найдены. И
Агентство теленовостей готовит к эфиру фильм "Народный диалог"Героями проекта стали делегаты разных лет, а некоторые из них принимали участие и во всех пяти масштабных форумах. И каждый на своем месте, в своей отрасли следил, как менялась страна и шла к достижениям, преодолевая немало трудностей.
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Предложений действительно много и разных. И впереди - большая работа. Ведь часть инициатив основана на конкретных болевых точках. И мы это слышали. А значит, решения...
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