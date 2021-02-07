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АТН готовит фильм "Народный диалог". Героями проекта стали делегаты разных лет

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предложений действительно много и разных. И впереди - большая работа. Ведь часть инициатив основана на конкретных болевых точках. И мы это слышали. А значит, решения будут найдены. И ВНС уж точно не будет банальным сотрясанием воздуха, как это пытаются представить отдельные политиканы, политтехнологи из госдепа и отдельные ресурсы в интернете, которые на своей сплошь негативной ниве просто в упор не замечают очевидных вещей. При том, что история в пять Всебелорусских народных собраний - фактически, история развития Беларуси и становления молодого суверенного государства. Какие задачи ставились в разные годы? И как программы и стратегии воплощались в жизнь реальными проектами? 

Агентство теленовостей готовит к эфиру фильм "Народный диалог"

Героями проекта стали делегаты разных лет, а некоторые из них принимали участие и во всех пяти масштабных форумах. И каждый на своем месте, в своей отрасли следил, как менялась страна и шла к достижениям, преодолевая немало трудностей. 

 
Теги: Новости
 
 
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Предложений действительно много и разных. И впереди - большая работа. Ведь часть инициатив основана на конкретных болевых точках. И мы это слышали. А значит, решения...
 
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