Источник материала: БT

Агентство теленовостей готовит к эфиру фильм "Народный диалог"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так АТН готовит фильм "Народный диалог". Героями проекта стали делегаты разных лет Предложений действительно много и разных. И впереди - большая работа. Ведь часть инициатив основана на конкретных болевых точках. И мы это слышали. А значит, решения...

Предложений действительно много и разных. И впереди - большая работа. Ведь часть инициатив основана на конкретных болевых точках. И мы это слышали. А значит, решения будут найдены. Иуж точно не будет банальным сотрясанием воздуха, как это пытаются представить отдельные политиканы, политтехнологи из госдепа и отдельные ресурсы в интернете, которые на своей сплошь негативной ниве просто в упор не замечают очевидных вещей. При том, что история в пять Всебелорусских народных собраний - фактически, история развития Беларуси и становления молодого суверенного государства. Какие задачи ставились в разные годы? И как программы и стратегии воплощались в жизнь реальными проектами?Героями проекта стали делегаты разных лет, а некоторые из них принимали участие и во всех пяти масштабных форумах. И каждый на своем месте, в своей отрасли следил, как менялась страна и шла к достижениям, преодолевая немало трудностей.