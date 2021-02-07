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Героиня, которую первой представит наш канал, - педагог-психолог столичного лицея № 2 Галина Кашпур





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три национальных телеканала с Белорусским союзом женщин запускают проект "Белорусская SUPER женщина" Особенно это важно, когда победа далась такой ценой. Она ведь ковалась не только на фронтах, но и в глубоком тылу. Пока одни воевали, другие трудились на заводах и в...

Особенно это важно, когда победа далась такой ценой. Она ведь ковалась не только на фронтах, но и в глубоком тылу. Пока одни воевали, другие трудились на заводах и в полях. На хрупкие женские плечи возлагалась непосильная ноша. Говорят, у войны не женское лицо. Скажите это летчицам, связисткам, снайпершам, фронтовым медсестрам. Тем, кто не спал ночами под бомбежками, пытаясь накормить детей. Многие из них стали героями.И сегодня они креативные и достойные самых высоких похвал! С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность, процветание и воспитание достойного молодого поколения белорусов. Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект. В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается мир сделать чуточку лучше и начинает с себя. Героиня, которую первой представит наш канал, - педагог-психолог столичного лицея № 2 Галина Кашпур.