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Противостояние. Августовские события в Гродно
07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротесты в России – дежавю для радикалов. Методичку даже время от времени переписывать никто и не собирается, поэтому ничего нового правоохранителям, по сути, ждать не приходится. Все отработанные схемы давно слиты в сеть, как и сам протест. Проблем появляется больше у новоиспеченной партии "навальнят" и "змагарят". Сложность состоит в том, чтобы не перепутать постановочные фотографии, отсылая в редакцию зарубежным зависимым СМИ. Взрывы, поджоги, булинг в отношении родственников, включая даже детей - так уже в нашей стране сторонники светлой Беларуси запугивали силовиков, да и не только их, после августовских событий. Среди правоохранителей были и женщины. Они работали наравне с мужчинами. Слабый пол? Здесь о таком не слышали.
Сегодня вспомним об августовских событиях в Гродно. Ксения Лебедева продолжит.
Бойцы гродненского ОМОНа на задержании наркодилера
Нашей съемочной группе посчастливилось все увидеть своими глазами. Такому результату предшествует длительная подготовка. Задержание таких серьезных преступников – это одно из направлений спецподразделения, работа по которому не прекращалась ни на минуту. Даже в период протестов.
В первые и самые активные дни протестов никто из правоохранителей не сидел и не ждал с моря погоды. Даже пресс-служба работала 24 часа в сутки и не в кабинетах. Евгения - начальник пресс-службы Гродненского УВД - в толпе задерживали по 4 раза на день с 9 по 12 августа. Работа по очистке улиц велась настолько активно, что даже своих не успевали идентифицировать.
Наравне с мужчинами работали и женщины. Слабый пол? Нет, здесь о таком не слышали. Присяга у всех одна.
Только представьте себя на месте сотрудника ОМОНа в дни протестов. Палки, камни, не дай бог зажигательную смесь бросят, как в такой ситуации себя вести, когда от твоей решительности и реакции зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарища.
Так за выполнение своих непосредственных обязанностей - охрану правопорядка - невероятные раскрывали данные силовиков в деструктивных телеграм-каналах и объявляли на них охоту. Дошло до того, что взорвали машину одного из сотрудников ОМОНа. КГБ расценило это как акт терроризма.
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Протесты в России - дежавю для радикалов. Методичку даже время от времени переписывать никто и не собирается, поэтому ничего нового правоохранителям, по сути, ждать...
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