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Противостояние. Августовские события в Гродно

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Протесты в России – дежавю для радикалов. Методичку даже время от времени переписывать никто и не собирается, поэтому ничего нового правоохранителям, по сути, ждать не приходится. Все отработанные схемы давно слиты в сеть, как и сам протест.  Проблем появляется больше у новоиспеченной партии "навальнят" и "змагарят". Сложность состоит в том, чтобы не перепутать постановочные фотографии, отсылая в редакцию зарубежным зависимым СМИ.  Взрывы, поджоги, булинг в отношении родственников, включая даже детей - так уже в нашей стране сторонники светлой Беларуси запугивали силовиков, да и не только их, после августовских событий. Среди правоохранителей были и женщины. Они работали наравне с мужчинами. Слабый пол? Здесь о таком не слышали. 

Сегодня вспомним об августовских событиях в Гродно. Ксения Лебедева продолжит. 

Бойцы гродненского ОМОНа на задержании наркодилера

Противостояние. Августовские события в Гродно

Нашей съемочной группе посчастливилось все увидеть своими глазами. Такому результату предшествует длительная подготовка. Задержание таких серьезных преступников – это одно из направлений спецподразделения, работа по которому не прекращалась ни на минуту. Даже в период протестов. 
В первые и самые активные дни протестов никто из правоохранителей не сидел и не ждал с моря погоды. Даже пресс-служба работала 24 часа в сутки и не в кабинетах. Евгения - начальник пресс-службы Гродненского УВД - в толпе задерживали по 4 раза на день с 9 по 12 августа. Работа по очистке улиц велась настолько активно, что даже своих не успевали идентифицировать. 

Противостояние. Августовские события в Гродно

Евгений Дудко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома: "Представляете, когда идет группа людей, негативно настроенная, кричащая, выкрикивающая лозунги непонятно с какими мотивами. Естественно, мы находились внутри, и при задержании попадало и нам в том числе. Также задерживались и доставлялись в служебный транспорт для разбирательства. Уже позже выяснялось, что мы, сотрудники милиции. Бойцам ОМОНа трудно было узнать, либо это человек, который нарушает, либо это сотрудники пресс-службы".

Наравне с мужчинами работали и женщины. Слабый пол? Нет, здесь о таком не слышали. Присяга у всех одна.

Только представьте себя на месте сотрудника ОМОНа в дни протестов. Палки, камни, не дай бог зажигательную смесь бросят, как в такой ситуации себя вести, когда от твоей решительности и реакции зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарища.

Противостояние. Августовские события в Гродно

Так за выполнение своих непосредственных обязанностей - охрану правопорядка - невероятные раскрывали данные силовиков в деструктивных телеграм-каналах и объявляли на них охоту. Дошло до того, что взорвали машину одного из сотрудников ОМОНа. КГБ расценило это как акт терроризма.

Противостояние. Августовские события в Гродно

Так сложилось, что тесная духовная нить связала сотрудников гродненской милиции и матушку Гавриилу - настоятельницу гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. К ней и за советом приходят, и просто поговорить. По праву считают ее своим духовным наставником.

 
Теги: Гродно
 
 
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Протесты в России - дежавю для радикалов. Методичку даже время от времени переписывать никто и не собирается, поэтому ничего нового правоохранителям, по сути, ждать...
 
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