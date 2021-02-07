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Бойцы гродненского ОМОНа на задержании наркодилера

















Наравне с мужчинами работали и женщины. Слабый пол? Нет, здесь о таком не слышали. Присяга у всех одна.

Только представьте себя на месте сотрудника ОМОНа в дни протестов. Палки, камни, не дай бог зажигательную смесь бросят, как в такой ситуации себя вести, когда от твоей решительности и реакции зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарища.













Так за выполнение своих непосредственных обязанностей - охрану правопорядка - невероятные раскрывали данные силовиков в деструктивных телеграм-каналах и объявляли на них охоту. Дошло до того, что взорвали машину одного из сотрудников ОМОНа. КГБ расценило это как акт терроризма.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Противостояние. Августовские события в Гродно Протесты в России - дежавю для радикалов. Методичку даже время от времени переписывать никто и не собирается, поэтому ничего нового правоохранителям, по сути, ждать...