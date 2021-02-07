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Эксперты заявляют: технически решить проблему сложно

Минус 95 тысяч со счета - а это все накопления

На вооружении кибермошенников традиционные методы "социальной инженерии", говорят психологи

Столичные следователи сами в шоке

Столичные следователи сами в шоке - в последнее время на удочку IT-мошенников попадаются не только правоохранители, но даже банковские служащие, которые и заняты как раз сферой информационной безопасности. В день поступает по несколько десятков уголовных дел. Способы, которыми аферисты выманивают доступ к картам, различные. Но сейчас в тренде преступников так называемый фишинг - когда людей уговаривают устанавливать на своих устройствах специальные программы, позволяющие злоумышленникам получить доступ к карт-счету.





В это же время верхушка преступной пирамиды может чувствовать себя в полной безопасности

В результате основная денежная масса через Украину и Россию переводится в страны ЕС

Новый сценарий обмана накануне рассказали в Госконтроле

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аферисты на проводе. Как профессиональные психологи выманивают доступ к карт-счету Там, где заканчивается законный бизнес и начинается нелегальный, будь готов, что рано или поздно поймают за руку. Отмывание денег всегда представляло угрозу для...