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Аферисты на проводе. Как профессиональные психологи выманивают доступ к карт-счету

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Там, где заканчивается законный бизнес и начинается нелегальный, будь готов, что рано или поздно поймают за руку. Отмывание денег всегда представляло угрозу для государства любой страны. Серые схемы заработка множатся, и в топ преступного мира сейчас вырываются кибермошенники. Ежедневно десятки людей пишут заявления о краже денег с банковской карты. Аферисты, как профессиональные психологи, обрабатывают своих жертв и выманивают доступ к карт-счету
Злоумышленники, не церемонясь, звонят прямо на предприятия и представляются по телефону не только банковскими служащими, но и оперативниками Департамента финансовых расследований. Не лишним будет напомнить всем телезрителям: ни один представитель официальных органов или учреждений не запрашивает по телефону секретную информацию.

Эксперты заявляют: технически решить проблему сложно

Ведь даже финансовые потоки в паутине скрытной финансовой схемы отследить очень сложно. Некоторые даже предлагают пересмотреть принципы нулевой ответственности, чтобы и банки несли с обманутыми клиентами равнозначную ответственность. 
Как не попасться на уловки ушлых жуликов, сохранить здравый смысл и не уйти в минус - воспитание информационной грамотности в расследовании нашей программы. Рассказывает Александр Смирнов.

Минус 95 тысяч со счета - а это все накопления


Шокирующую историю обмана 35-летней гомельчанки накануне рассказали в МВД. Ей позвонили по "Вайберу", представились работниками банка и убедили, что карту пытаются взломать хакеры, мол, для защиты необходимы дополнительные меры. Напуганная девушка назвала им все конфиденциальные данные - в итоге банковскую карту обнулили. Почему к незнакомцам оказывается абсолютное доверие -  никто из жертв не понимает, и таких примеров тысячи.

На вооружении кибермошенников традиционные методы "социальной инженерии", говорят психологи

В основе лежит принцип, по которому человеком двигают эмоции, а не разум. Оперируя к чувствам страха и неуверенности, мошенники действуют предельно настойчиво и старательно торопят в действиях жертву. В любом случае нужно сохранять самообладание и здравый смысл.

Алла Ковтуненко, психолог: "Обычное задавание вопросов быстро выключает мошенников. Как правило, он быстро выключает  звонок,  если вы спросите: из какого банка вы звоните, ваше ФИО, ваша должность. Телефон, по которому я могу позвонить в банк и спросить, работаете ли вы там".

Столичные следователи сами в шоке 

Столичные следователи сами в шоке - в последнее время на удочку IT-мошенников попадаются не только правоохранители, но даже банковские служащие, которые и заняты как раз сферой информационной безопасности. В день поступает по несколько десятков уголовных дел. Способы, которыми аферисты выманивают доступ к картам, различные. Но сейчас в тренде преступников так называемый фишинг - когда людей уговаривают устанавливать на своих устройствах специальные программы, позволяющие злоумышленникам получить доступ к карт-счету.

Аферисты на проводе. Как профессиональные психологи выманивают доступ к карт-счету

В это же время верхушка преступной пирамиды может чувствовать себя в полной безопасности

Они оградили себя многоуровневой защитой, в основе которой соисполнители, знающие друг о друге самую общую информацию. В соцсетях ищут людей, которые готовы за небольшое вознаграждение оформить на себя банковские карты, которыми впоследствии пользуются для многочисленных переводов похищенных денег. В цепи могут функционировать электронные кошельки различных платформ, которые чаще всего взломаны или тоже оформлены на подставных людей. Другие снимают в банкоматах наворованные до крупных объемов суммы и передают следующему звену, которое конвертирует средства в биткойны. Серых схем может быть несколько, при этом используются и тайники. 

В результате основная денежная масса через Украину и Россию переводится в страны ЕС


Российские эксперты уверены, клиентские базы данных банков мошенникам сливают. А вот кто и как - находят в очень редких случаях. Тем же самым грешат и другие организации или предприятия, которые обладают собственной клиентской базой или поддерживают корпоративные сервисы. 
Как нам рассказали в СК, в Минске, каждый месяц возбуждают 5-7 дел уголовных дел о хищении денег различных организаций. Фишинговые страницы присылают на почту, которые при запуске заражают рабочие компьютеры, и аферисты получают доступ ко всем перепискам и персональным данным. 

Новый сценарий обмана накануне рассказали в Госконтроле

Некие аферисты звонят работникам различных предприятий и, представляясь оперативниками Департамента финансовых расследований, требуют для проверки информацию о реквизитах банковских карт, движении денежных средств по счетам организаций и другие конфиденциальные данные. Но, наверное, не лишним будет напомнить всем телезрителям: ни один представитель официальных органов или учреждений не запрашивает по телефону секретную информацию. Бояться мошенников не нужно, необходимо опасаться собственной информационной безграмотности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Там, где заканчивается законный бизнес и начинается нелегальный, будь готов, что рано или поздно поймают за руку. Отмывание денег всегда представляло угрозу для...
 
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