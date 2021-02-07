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11 февраля стартует форум, который определит вектор развития страны. Уже сегодня понятно: это особенное время для всех нас

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В четверг стартует форум, который определит вектор развития нашей страны как минимум на ближайшие 5 лет. 2 400 делегатов и три сотни приглашенных гостей, в том числе иностранных. Многие из них тоже готовы выступить с трибуны собрания, и мы это увидим и услышим в прямом эфире. 

Белтелерадиокомпания организует трансляцию из Дворца Республики, плюс большой информационный канал сразу из трех студий

Будем смотреть и обсуждать вместе! Представители всех ветвей власти, руководители предприятий, рабочие, деятели науки и культуры - народное вече объединяет все слои общества и сферы жизни. У каждого участника возможность высказать мнение по любому вопросу. Для этого своих делегатов выбирали, выдвигали и напутствовали.


Правильно и качественно организовать дискуссию такого масштаба - это отдельное искусство

На неделе у президента говорили о ключевых моментах. Здесь и логистика, и безопасность, и информационное сопровождение. "Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести его на самом высоком уровне", - слова белорусского лидера, с которыми не поспоришь.
Отдельные персоны пытались спорить по другому поводу. В попытках дискредитировать собрание оппозиционные силы только расписались в собственной несостоятельности. Объявили альтернативный  сход, в который по заявительному принципу едва наскребли две сотни добровольцев. 

В попытках дискредитировать собрание оппозиционные силы объявили альтернативный сход

А еще пытались угрожать делегатам всякого рода санкциями, черными книгами и прочими уже привычными «демократическими» инструментами. Мол, откажитесь участвовать. Запугать тоже не вышло. Смысл такой кампании по дискредитации прост и понятен: не имея шансов на народное избрание, будем поливать грязью любые инициативы. А вышло - сами испачкались. Хотя казалось бы, куда уже больше.

11 февраля стартует форум, который определит вектор развития страны. Уже сегодня понятно: это особенное время для всех нас

Это все сопутствующие мелочи, заострим внимание на главном. Наш обозреватель Наталья Бреус утверждает, что это Всебелорусское  собрание будет особенным.

Актуальная информация о подготовке и проведении ВНС размещается на сайте vsebel.by
 
 
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В четверг стартует форум, который определит вектор развития нашей страны как минимум на ближайшие 5 лет. 2 400 делегатов и три сотни приглашенных гостей, в том числе...
 
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