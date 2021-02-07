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"Беларусь: 20 лет в цифрах". АПК

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оглядываясь назад, понимаешь, что всегда движущей силой было желание самих людей. Как результат - показатели в плюсе, а прямая на графике развития стремится вверх. Все потому, что в условиях жесточайшей конкуренции времени на раскачку не было - требовался результат! Отсюда и желание сосредоточить инициативы на местах, а значит обеспечить хорошее будущее любому хозяйству. 

Кстати, о том, что АПК нельзя потерять, в него нужно вкладывать силы, средства и растить под конкретные запросы кадры, говорили еще на самом первом Всебелорусском народном собрании. Именно тогда была впервые принята Программа социально-экономического развития, которая во главу угла поставила экспорт и продовольствие, а значит и повышенное внимание  к сельскому хозяйству. 

А иначе и не могло быть в стране, за которой история закрепила статус аграрной, хоть и расположенной, как считалось, в зоне рискованного земледелия. Как шли мы все эти годы к развитому аграрному бизнесу? Постараемся рассказать за минуту. "Главный эфир" продолжает проект "Беларусь: 20 лет в цифрах". Тем самым политиканам тоже будет полезно глянуть.
 
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Оглядываясь назад, понимаешь, что всегда движущей силой было желание самих людей. Как результат - показатели в плюсе, а прямая на графике развития стремится вверх....
 
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