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Наши делегаты. Галина Дубина

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что ж, форум, несомненно, должен стать площадкой для консолидации общественного мнения. А взглядов, как известно, мало не бывает. Всегда есть расхождения, но это нормально для полноценного диалога. Поэтому именно на Всебелорусском народном собрании есть возможность как раз и выработать приоритеты, определить, что важнее для страны на данном этапе ее развития.  С делегатами, а это именно те люди, которые представляют все слои населения, мы продолжаем знакомиться в цикле роликов. С чем приедут они в столицу, каким хотят видеть будущее и на что может рассчитывать каждый белорус? 
Галина Дубина - представитель Пинского района. Она, главный бухгалтер одного из крупнейших сельхозпредприятий республики, не понаслышке знает о том, что волнует аграриев и сельчан. 

Один из делегатов от Пинского района - заведующий Бобриковской участковой больницей Дмитрий Карпучик.

Иван Купрацевич - делегат от Житковичского района
 
 
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Что ж, форум, несомненно, должен стать площадкой для консолидации общественного мнения. А взглядов, как известно, мало не бывает. Всегда есть расхождения, но это...
 
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