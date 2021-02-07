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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши делегаты. Галина Дубина Что ж, форум, несомненно, должен стать площадкой для консолидации общественного мнения. А взглядов, как известно, мало не бывает. Всегда есть расхождения, но это...

Что ж, форум, несомненно, должен стать площадкой для консолидации общественного мнения. А взглядов, как известно, мало не бывает. Всегда есть расхождения, но это нормально для полноценного диалога. Поэтому именно на Всебелорусском народном собрании есть возможность как раз и выработать приоритеты, определить, что важнее для страны на данном этапе ее развития. С делегатами, а это именно те люди, которые представляют все слои населения, мы продолжаем знакомиться в цикле роликов. С чем приедут они в столицу, каким хотят видеть будущее и на что может рассчитывать каждый белорус?. Она, главный бухгалтер одного из крупнейших сельхозпредприятий республики, не понаслышке знает о том, что волнует аграриев и сельчан.Один из делегатов от Пинского района -- делегат от Житковичского района