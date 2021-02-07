В этом году исполнится 80 лет с момента создания лагеря смерти Тростенец.

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Сегодня фальсификаторы активно выполняют политический заказ на искажение истории и нивелирование роли советского народа в победе над фашизмом. Да еще и БЧБ-символику, под которой убивали белорусов, стараются сделать популярной. Поэтому противостоять таким попыткам можно только аргументированной правдой, донося ее молодому поколению.В этом году исполнится 80 лет с момента создания

Он является крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации.





По официальным данным, с особой жестокостью там были убиты более 206 тысяч человек

C целью сохранить память о жертвах фашизма был создан мемориальный комплекс "Тростенец"

Работа одного из авторов проекта - Константина Костюченко - днями была отмечена на высшем уровне. За создание монумента "Врата памяти" скульптор удостоен государственной премии Беларуси за 2020 год. О национальной ране, которой не зажить - репортаж Инны Пилевич.





Сколько жизней унесла эта фабрика смерти - доподлинно неизвестно. Да и как это посчитать

Не допустить переписи истории и докопаться до истины. Одними из первых собирать информацию о зверствах в Тростенце взялись бывшие участники партизанского движения и подпольной борьбы. Найденные предметы стали первыми экспонатами выставочной площадки, посвященной кровавым событиям 40-х.









Первым о преступлениях в Тростенце рассказал Музей Великой Отечественной войны

Наталья Яцкевич, завотделом истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны: "Это говорит о том, что гитлеровцы обманывали людей, когда везли их из Европы сюда, в Минск. Говорили, что на переселение, что они могут здесь работать. И в этом отношении показательна металлическая дверная табличка с именем Оскар. Это австрийский гражданин, владелец корзиночного производства. В числе других вещей гражданин взял с собой дверную табличку. То есть человек уверен, что он здесь сможет продолжать заниматься бизнесом и прикрепить свою табличку на дверь своего офиса, но его жизненный путь закончился в Тростенце".







Всю территорию нашей страны фашисты стремились превратить в место массового уничтожения населения

Основной целью лагеря был не бесплатный труд, а убийство

Вернуться в прошлое и прочувствовать причиненную безвинным людям боль сквозь "Врата памяти"





Место общеевропейской скорби и покаяния планируют постепенно дополнять новыми элементами

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году исполнится 80 лет с момента создания лагеря смерти Тростенец Сегодня фальсификаторы активно выполняют политический заказ на искажение истории и нивелирование роли советского народа в победе над фашизмом. Да еще и...

Среди пострадавших - жители не только Беларуси, но и Австрии, Германии, Чехии, Польши.. В стране, которая в годы Второй мировой войны пострадала больше всех европейских государств, особенно трепетно относятся к культуре памяти и болезненно воспринимают любую попытку переписать историю, обелить черные страницы оккупационного режима.Эти кадры сняты в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Солдаты Красной армии застали лагерь смерти Тростенец пылающим. Так во время отступления каратели пытались навсегда уничтожить доказательства своих преступлений.Сегодня принято ориентироваться на результаты исследования чрезвычайной комиссии, которая обследовала территорию лагеря по еще не остывшим следам.По подсчетам экспертов, в Тростенце на мучительную смерть были обречены 206 500 человек. Хотя немецкие хроникеры подавали информацию иначе, что называется, в свою пользу.Здесь хранятся артефакты из лагеря смерти, от которых по телу пробегает дрожь. К примеру, вот эти носилки, в которых перемещали пепел сожженных трупов. Его использовали в качестве удобрения на полях подсобного хозяйства.Колючая проволока, будка часового, предупредительная табличка - до сих пор хранят память о зверствах на фабрите смерти. Куда большую скорбь вызывают личные вещи пострадавших. От зубных щеток до посуды…. По ним можно определить, откуда прибывали жертвы.Создавать белорусский Аушвиц оккупанты взялись на базе довоенного колхоза им. Карла Маркса. Близость железной дороги способствовала. Так проще доставлять жертв. На угодьях тогда еще под Минском руками пленных возвели лагерь смерти Третьего рейха. Сюда свозили безвинных людей не только из Беларуси, но и Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. Кому-то здесь удавалось задержаться лишь на несколько часов, других ждали затяжные трудовые муки.Если в деревне Малый Тростенец находилась основная рабочая база, то в паре километрах - расстрельная поляна в урочище Благовщина. Крематорий организовали в урочище Шашковка.Бывшему лагерю смерти грозило поглощение городом. Десятилетиями безуспешно поднимался вопрос об увековечивании места трагедии. И только в эпоху суверенной Беларуси начался процесс по созданию мемориала. Проект курировал глава государства. Александр Лукашенко поставил задачу создать объект общеевропейского значения. В 2010 году к разработке мемориала приступила мастерская Минспроекта. Архитекторы вместе с историками придали памяти конкретные формы. Мемориал объединил все три пункта кровавой схемы фашистов - 112 га - историческая площадь скорби.Это ключевая композиция мемориала авторства Константина Костюченко. Молодой скульптор вел работу над монументом более 8 лет. Идея пришла из православной церкви. Композиция созвучна с царскими вратами иконостаса. У Костюченко они межконфессиональны. В бронзе - изможденные тела узников переплетаются с колючей оградой. Монумент высотой 10 метров и весом более 35 тонн. Теперь это символ памяти, место, где душа просит прочесть молитву. Днями композиция- скульптору присуждена Государственная премия.Уже ведется работа над созданием информационного центра. В здании на Селицкого, 82 после ремонтных работ откроется тематическая экспозиция. Там же разместятся экскурсоводы, которые помогут туристам пройти тропами жертв. Планируют вести и научную работу. Ведь в истории Тростенца больше недосказанного - деталей преступлений и имен пострадавших. Докопаться до истины даже спустя 80 лет - это уже дело чести. Чтобы помнили.