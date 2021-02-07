Источник материала: БT

Отток кадров на селе, закрепление молодежи - темы и правда важные для Беларуси на данном этапе

рубрике "Контекст" краткий анализ от нашего обозревателя Вероники Бута.

Какой путь выберет наша страна на ближайшие 5 лет - здесь высказаться сможет каждый посланник. Неравнодушные белорусы со всех уголков страны подготовили свой увесистый портфель предложений. Но важно всегда, что внутри. Вкраткий анализ от нашего обозревателя









Что экономического найдем в портфеле наших делегатов?

Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения

Для чего все это делается? Цель одна: повышение качества жизни белорусов. И тут каждый вкладывает в определение свои понятия. Это как счастье. Что делает нас счастливыми? Ответ у каждого свой. Так и с понятиями "благополучие", "качество". Они многогранны: здесь и возможности создать семью, построить жилье, не променять свои духовные ценности.









Цель одна: повышение качества жизни белорусов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С какими предложениями и идеями едут делегаты из регионов - в рубрике "Контекст" Отток кадров на селе, закрепление молодежи - темы и правда важные для Беларуси на данном этапе Сделать регионы экономически сильными и позволить им...