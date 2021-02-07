ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С какими предложениями и идеями едут делегаты из регионов - в рубрике "Контекст"

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Отток кадров на селе, закрепление молодежи - темы и правда важные для Беларуси на данном этапе 

Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения - сегодня лучшее вложение. Именно поэтому в программе народного вече это один из главных приоритетов. Основной проект документа, представленный на обозрение белорусам две недели назад, неокончательный. Ведь в итоге ключевые решения, принятые на ВНС, в нем также пропишут. 
Какой путь выберет наша страна на ближайшие 5 лет - здесь высказаться сможет каждый посланник. Неравнодушные белорусы со всех уголков страны подготовили свой увесистый портфель предложений. Но важно всегда, что внутри. В рубрике "Контекст" краткий анализ от нашего обозревателя Вероники Бута.

С какими предложениями и идеями едут делегаты из регионов - в рубрике "Контекст"

Тысячи предложений со всех уголков нашей страны. Белорусы к подготовке к собранию подошли более чем основательно. Не удивительно, ведь страна на пороге важных решений. И нам всем коллегиально предстоит разобраться, как Беларусь будет развиваться в ближайшие пять лет. 

В преддверии большого народного диалога прошли местные встречи делегатов. Им как представителям своих регионов  отстаивать интересы земляков в столице уже на будущей неделе. Хотя во многом эти интересы на самом-то деле схожи (что в Гродно, что, скажем, в Могилеве). Во главе угла политическая стабильность, благополучие, качество жизни. 

Планы на ближайшую пятилетку, честно говоря, у правительства очень амбициозны. Рост ВВП в 1,2 раза. Заработать на экспорте хотим более 50 млрд долларов. В полтора, а то и в два раза планируем увеличить зарплаты учителей, медиков и соцработников. 

Что экономического найдем в портфеле наших делегатов? 

Предстоит пристально рассмотреть и экономики регионов. Большое внимание уделялось им и в предыдущей программе. Сделано многое, но далеко не все. Например, только благодаря мерам поддержки юго-востока Могилевщины привлекли свыше 37 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Почти две с половиной тысячи человек получили новые рабочие места. Дифференцированный подход к каждому региону. Такой принцип заложен в проекте Программы 2021-2205 годы. На будущей неделе услышат каждого делегата. 

Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения 

Для чего все это делается? Цель одна: повышение качества жизни белорусов. И тут каждый вкладывает в определение свои понятия. Это как счастье. Что делает нас счастливыми? Ответ у каждого свой. Так и с понятиями "благополучие", "качество". Они многогранны: здесь и возможности создать семью, построить жилье, не променять свои духовные ценности.

"Контекст"

Цель одна: повышение качества жизни белорусов

Это будет действительно большой разговор о нашем будущем. В том числе и с людьми, кому это будущее строить и предстоит. Потому молодежная политика как никогда на высоких позициях в предстоящей повестке. Голос здравых амбиций и смелости тоже прозвучит с трибуны. У каждого из них разные точки зрения, но конечная цель одна - сделать Беларусь лучше. Всебелорусское народное собрание - это путь к народному единству. 
Впереди большая работа. И не только для делегатов. Для каждого из нас, чтобы стратегия нашего будущего не была утопией, не осталась лишь тезисами на бумаге. Только вместе можно сделать рывок в благополучное завтра. О предложениях делегатов мы рассказали, ничего не вырвав из контекста.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отток кадров на селе, закрепление молодежи - темы и правда важные для Беларуси на данном этапе  Сделать регионы экономически сильными и позволить им...
 
Новости дня
Новости общества
 
Письмо против санкций собрало 1 130 000 подписей. Орда: «Надеемся, что здравый смысл восторжествует»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by