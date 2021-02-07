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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля

07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фигуранты этого громкого дела заключили соглашение о сотрудничестве. Правда, не все. На неделе стало известно, что суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Кроме того что была определена дата слушаний, также подтверждено, что при заключении досудебных соглашений с шестью обвиняемыми этого громкого процесса соблюдены все требования закона.

Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля

Виктор Бабарико на заседании не присутствовал, отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием 

Основной участник дела - Виктор Бабарико - на заседании не присутствовал. Он единственный, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием. 
Напомним, что бывший председатель правления Белгазпромбанка обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Следователями установлено, что Бабарико создал из числа своих заместителей организованную группу, которая незаконно получала от представителей коммерческих организаций деньги на сумму более 30 миллионов рублей.

Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью. Помимо журналистов, пришедших на состоявшееся в Минске досудебное заседание, были и бывшие соратники экс-главы Белгазпромбанка, давшие свою оценку действиям Виктора Бабарико.

 
Теги: Минск
 
 
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Фигуранты этого громкого дела заключили соглашение о сотрудничестве. Правда, не все. На неделе стало известно, что суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка...
 
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