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Фигуранты этого громкого дела заключили соглашение о сотрудничестве . Правда, не все. На неделе стало известно, что суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Кроме того что была определена дата слушаний, также подтверждено, что при заключении досудебных соглашений с шестью обвиняемыми этого громкого процесса соблюдены все требования закона.

. Правда, не все. На неделе стало известно, что суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Кроме того что была определена дата слушаний, также подтверждено, что при заключении досудебных соглашений с шестью обвиняемыми этого громкого процесса соблюдены все требования закона.









Виктор Бабарико на заседании не присутствовал, отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием

Напомним, что бывший председатель правления Белгазпромбанка обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Следователями установлено, что Бабарико создал из числа своих заместителей организованную группу, которая незаконно получала от представителей коммерческих организаций деньги на сумму более 30 миллионов рублей.















Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью. Помимо журналистов, пришедших на состоявшееся в Минске досудебное заседание, были и бывшие соратники экс-главы Белгазпромбанка, давшие свою оценку действиям Виктора Бабарико.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля Фигуранты этого громкого дела заключили соглашение о сотрудничестве. Правда, не все. На неделе стало известно, что суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка...

Основной участник дела - Виктор Бабарико - на заседании не присутствовал. Он единственный, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием.