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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля
07.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Виктор Бабарико на заседании не присутствовал, отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствиемОсновной участник дела - Виктор Бабарико - на заседании не присутствовал. Он единственный, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием.
Напомним, что бывший председатель правления Белгазпромбанка обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Следователями установлено, что Бабарико создал из числа своих заместителей организованную группу, которая незаконно получала от представителей коммерческих организаций деньги на сумму более 30 миллионов рублей.
Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью. Помимо журналистов, пришедших на состоявшееся в Минске досудебное заседание, были и бывшие соратники экс-главы Белгазпромбанка, давшие свою оценку действиям Виктора Бабарико.
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