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Холодно и еще холоднее. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

08.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Февраль не сдается — и в ближайшие дни снова покажет гомельчанам, на что способен. По данным pogoda.by, на неделе в Гомеле будет холодно, и — очень холодно.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник — -10°C и ясно.

Во вторник потеплеет до минус 7, но комфортной такую погоду вряд ли назовешь: сильный восточный ветер порывами до 16 м/с принесет сильный снег и метель.

В среду — снова снежно и -10°C.

В четверг ветрено, ясно и -11°C.

В пятницу гомельчан опять ждет метель и -12°C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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