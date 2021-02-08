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Холодно и еще холоднее. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе
08.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Февраль не сдается — и в ближайшие дни снова покажет гомельчанам, на что способен. По
В понедельник — -10°C и ясно.
Во вторник потеплеет до минус 7, но комфортной такую погоду вряд ли назовешь: сильный восточный ветер порывами до 16 м/с принесет сильный снег и метель.
В среду — снова снежно и -10°C.
В четверг ветрено, ясно и -11°C.
В пятницу гомельчан опять ждет метель и -12°C.
Хорошей недели, друзья!
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На неделе будет холодно, и - очень холодно.
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