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Мороз, но без снега. Какой будет погода в Витебске на новой рабочей неделе
08.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вся неделя в Витебске будет морозной, но бесснежной,
В понедельник днем −10…12 °С, утром туман.
Во вторник термометр покажет до 13 градусов мороза, днем ожидается снег.
В среду, четверг и пятницу в дневные часы −11…13 °С. Все дни без осадков, облачно с прояснениями.
Хорошей вам недели, друзья!
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Иногда будет появляться солнце - редкий гость на небе зимой.
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