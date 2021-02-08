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Мороз, но без снега. Какой будет погода в Витебске на новой рабочей неделе

08.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вся неделя в Витебске будет морозной, но бесснежной, прогнозирует pogoda.by. Иногда будет появляться солнце — редкий гость на небе зимой.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник днем −10…12 °С, утром туман.

Во вторник термометр покажет до 13 градусов мороза, днем ожидается снег.

В среду, четверг и пятницу в дневные часы −11…13 °С. Все дни без осадков, облачно с прояснениями.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Иногда будет появляться солнце - редкий гость на небе зимой.
 
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