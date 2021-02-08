Мороз, но без снега. Какой будет погода в Витебске на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Вся неделя в Витебске будет морозной, но бесснежной, прогнозирует pogoda.by. Иногда будет появляться солнце — редкий гость на небе зимой.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник днем −10…12 °С, утром туман.

Во вторник термометр покажет до 13 градусов мороза, днем ожидается снег.

В среду, четверг и пятницу в дневные часы −11…13 °С. Все дни без осадков, облачно с прояснениями.

Хорошей вам недели, друзья!

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