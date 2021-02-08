Снег и очень холодно. На новой рабочей неделе в Бресте усилятся морозы

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте установится морозная зимняя погода: по ночам столбик термометра опустится до -16°С. Об этом сообщает pogoda.by .





В понедельник будет сплошная облачность, сильный снег и метель. Во второй половине дня температура воздуха составит -8°С, сообщает AccuWeather .

Во вторник обещают облачность, утром возможен кратковременный снегопад. После обеда «потеплеет» до -5°С.

В среду утром будет снег. Во второй половине дня осадков не предвидится. Столбик термометра опустится до -8°С.

К концу недели похолодает. В четверг и пятницу в городе будет идти снег, усилится ветер. Порывы будут достигать 14−15 м/с, В четверг днем будет -10°С, в пятницу — на один градус ниже. Ночью ожидаются морозы до -16°С.

Хорошей недели, друзья!